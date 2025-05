Sofia Costantini: Le sue parole prima de L’Isola dei Famosi

Ibiza Altea non parteciperà all’attuale edizione de L’Isola dei Famosi a causa di problemi con un’altra casa di produzione. Gli autori hanno già avviato la ricerca di una sostituta, e il nome più accreditato sembra essere quello di Sofia Costantini. La modella ed ex tentatrice di Temptation Island ha alimentato le speculazioni con un post su Instagram, esprimendo il desiderio di condividere una novità.

L’indiscrezione è stata confermata da Gabriele Parpiglia, che ha rivelato che i casting si sono concentrati su ragazze giovani e volti noti della televisione. Sofia Costantini rispecchia perfettamente il profilo cercato: è giovane, attraente e già conosciuta al pubblico. Ha esordito nel 2016 a Uomini e Donne e nel 2024 ha partecipato a Temptation Island, dove ha attirato l’attenzione per la sua interazione con Alfred Ekhator, contribuendo alla sua rottura con Anna Acciardi.

In passato, Sofia è stata al centro delle cronache rosa per una breve relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. Recentemente, ha anche manifestato un interesse per Javier Martinez, pensando di entrare al Grande Fratello. Sofia ha espresso il desiderio di conoscerlo, attirando l’attenzione sulle sue interazioni sui social. Con il suo profilo in crescita e la fama acquisita, Sofia Costantini rappresenterebbe una novità interessante per il reality.

Fonte: www.biccy.it