Soffrono il caldo tantissimo , ma se il tuo gatto è di una di queste razze, soffre molto di più

Temperature alte e afa? Anche loro soffrono ma ci sono alcuni gatti che soffrono più il caldo rispetto ad altri: ecco quali sono.

Non siamo solo noi umani a soffrire il caldo tipico dell’estate ma anche i nostri amici a quattro zampe, che hanno anche un modo diverso dal nostro per disperdere il calore interno. E di sicuro ce ne sono alcuni, anche appartenenti alla stessa razza, che sono particolarmente suscettibili alle alte temperature più dei loro simili, ovvero gatti che soffrono di più il caldo: è importante conoscerli tutti per adottare le dovute misure di prevenzione.

Gatti VS caldo: rischi da conoscere

Se vediamo il gatto leccarsi in modo compulsivo, fino a irritarsi e talvolta a far sanguinare la zona, è facile che una delle cause sia proprio il caldo eccessivo, come quello di questi giorni. Passare la lingua umida sul suo pelo lo aiuta ad abbassare la temperatura interna e, in questo modo, a rinfrescarsi. Se dunque la temperatura del gatto supera i 39 gradi centigradi, si inizieranno a notare alcuni segnali allarmanti.

Il primo è costituito dai problemi di respirazione: il gatto inizierà ad ansimare e a respirare affannosamente, ma si potranno anche notare dei segni di bava alla bocca del gatto. questi segnali a loro volta possono essere indicativi di un colpo di calore nel gatto, causando tremori, convulsioni o ‘solo’ episodi di vomito e diarrea. Rispetto ai cani, i gatti sembrano soffrire meno gli effetti del caldo, ma nonostante la dissipazione del calore attraverso le ghiandole sudoripare sui cuscinetti delle zampe, molti felini soffrono il caldo più di altri.

Gatti che soffrono di più il caldo: quali sono

Alle volte non si tratta solo di razze specifiche ma anche di caratteristiche che rendono alcuni felini più sensibili al caldo rispetto ai loro simili, come ad esempio i gatti obesi o in sovrappeso ma anche i cuccioli e, al contrario, quelli molto anziani e debilitati. Ma per predisposizione genetica, si possono individuare alcune razze che più di altre sono a rischio, ovvero:

Poteva essere quasi scontato immaginare che quelli più a rischio fossero anche i felini col pelo più lungo e folto per natura, ma con grande sorpresa non è sempre così: infatti ce n’è uno che ne è completamente privo, lo Sphynx. Infatti per il motivo opposto la pelle degli esemplari di questa razza sono maggiormente esposti al rischio di scottature e ustioni ai raggi solari, e soffrono maggiormente il caldo perché non hanno alcuna protezione.

Gatti che soffrono di più il caldo: tuteliamoli

Ma cosa possiamo fare per tutelare i nostri adorati felini domestici sia dentro che fuori casa? Innanzitutto dobbiamo sfruttare tutti gli elettrodomestici di areazione di cui siamo in possesso:

bisogna regolare eventuali condizionatori a non meno di 21 gradi (meglio ancora se in modalità deumidificatore),

direzionare i ventilatori non direttamente sul gatto o sui suoi posti in casa,

mettere a disposizione del Micio ciotole ripiene di acqua sempre fresca e pulita,

lasciarlo stendere sul pavimento freddo,

rimuovere il pelo in eccesso che incombe sul suo manto.

Ovviamente facciamo attenzione ai segnali di un gatto che ha caldo e non perderlo mai di vista per poter intervenire appena possibile. Inoltre se dovesse uscire a fare una passeggiata, evitiamo che esca negli orari più caldi e chiedere al veterinario su una crema solare per il gatto più adatta alle sue esigenze.