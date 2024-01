“Soffrivo di funghi alle unghie, pelle secca e prurito”, Rosanna Fratello vittima di deepfake

“Soffrivo di funghi alle unghie e di piede d’atleta. Soffrivo di pelle secca, unghie giallastre e prurito insopportabile. Finché non ho usato questo trattamento da casa e ha funzionato! Ha risolto il mio problema di fungo alle unghie che durava da più di 15 anni“. Sono queste le parole che pronuncia Rosanna Fratello in un video promozionale che gira su Facebook. Peccato che quello incriminato sia un deepfake creato con l’intelligenza artificiale. La faccia è sì della Fratello e la voce anche, ma le parole no. Una trovata pubblicitaria fatta a sua insaputa, come riporta il suo ufficio stampa.

“Tutto falso. Quello della Fratello è l’ennesimo caso di questo genere e rientra nella moltitudine di esempi recenti di sponsorizzazioni proliferate all’improvviso sui social, in particolare Facebook, che vedono coinvolti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. È già stato dato incarico al legale di fiducia dell’artista per un intervento tempestivo a tutela di quest’ultima che ovviamente è assolutamente estranea ai fatti”.

Rosanna Fratello: con Se T’Amo T’Amo è diventata virale su TikTok

Ma se da una parte Rosanna Fratello è stata vittima dell’intelligenza artificiale accusata di avere “funghi ai piedi”, dall’altra su TikTok è diventata virale con il brano Se T’Amo T’Amo che la cantante ha inciso negli anni ’80 grazie a Cristiano Malgioglio che gliel’ha scritta.

Il brano è tornato popolare dopo che Alfonso Signorini gliel’ha fatta cantare in diretta durante l’ultima puntata del Grande Fratello, quella che ha poi decretato la sua uscita. Un’uscita sulle note di Se T’Amo T’Amo richiesta a gran voce da Stefano Miele, altro concorrente del Grande Fratello.

I ragazzini hanno reso virale su TikTok la canzone “Se t’amo t’amo” di Rosanna Fratello (72 anni). Brano del 1982 scritta da Malgioglio. Tutto questo perché lei è una concorrente del #grandefratello. Ah raccontatela ancora la barzelletta sulla mancata centralità della televisione — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 19, 2024

Siediti,

Guardami,

Leggimi,

Vivimi,

Stracciami,

Prendimi,

Trattami,

Rubami,

Vendimi,

Sentimi,

Amami,

Comprami,

Baciami,

Lasciami,

Godimi,

Legami,

Tutt’al più mi arrendo,

Ma t’amo t’amo,

Io t’amo t’amo.