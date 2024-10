Soffri di Tech Torsion? Scopri i Consigli di Honor per Star Bene!

Negli ultimi giorni, HONOR ha lanciato il suo smartphone pieghevole Magic V3, noto per il design sottile e maneggevole. In occasione di questo lancio, l’azienda ha commissionato uno studio per analizzare la relazione tra il numero di dispositivi tecnologici utilizzati quotidianamente dai professionisti e l’impatto sulla salute. I risultati hanno mostrato che il 60% degli italiani lavora in ufficio cinque giorni a settimana e il 28% porta con sé fino a quattro device al giorno. Questa situazione ha portato il 29% degli intervistati a lamentare dolori alle spalle e il 18% a sentirsi spesso spossato.

Per affrontare questi problemi, HONOR ha collaborato con la Dott.ssa Rebekah Jade Lawrence, esperta di yoga, per offrire suggerimenti ergonomici. Lawrence ha evidenziato come i disturbi muscoloscheletrici siano diffusi e derivino da abitudini sedentarie e cattiva ergonomia. Le borse mal progettate e il peso eccessivo dei dispositivi possono causare notevoli disagi. HONOR propone soluzioni ergonomiche, come dispositivi 3-in-1, per ridurre il carico fisico.

Avikar Jolly, CMO di HONOR EUROPE, ha coniato il termine “tech torsion” per descrivere l’effetto della tecnologia sulla postura, evidenziando come i lavoratori debbano trasportare sempre più oggetti. HONOR Magic V3, grazie al suo design e alle funzionalità integrate, potrebbe contribuire a mitigare questi effetti negativi.

In collaborazione con la Dott.ssa Lawrence, HONOR ha stilato una lista di consigli per migliorare la quotidianità dei pendolari. Tra i suggerimenti ci sono l’uso di dispositivi 3-in-1 per ridurre il peso da trasportare, l’adozione di zaini con cinghie larghe e imbottite, l’evitare borse a tracolla e tote bag troppo grandi e l’alternanza nell’uso della borsa su entrambi i lati del corpo. Altri consigli includono la regolazione delle bretelle per mantenere la borsa vicina al corpo e l’altezza adeguata, oltre a prendere pause regolari durante i trasferimenti.

Queste raccomandazioni mirano a migliorare il benessere quotidiano di chi utilizza diversi dispositivi tecnologici, favorendo una postura corretta e riducendo il rischio di disturbi muscolari.