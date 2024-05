Soffri di colon irritabile? Questo rimedio allevierà i sintomi

Il colon irritabile è una patologia molto diffusa che colpisce dal 7% al 21% della popolazione generale. I sintomi principali sono dolore addominale, gonfiore, disturbi nell’evacuazione e debolezza, con una prevalenza maggiore nelle donne rispetto agli uomini.

La sintomatologia del colon irritabile include anche manifestazioni extra-intestinali come emicrania, irritabilità, depressione e fibromialgia. Questo disturbo è cronico e tende ad aggravarsi in concomitanza con situazioni di stress psico-fisico. Chi soffre di questa patologia dovrebbe cercare di svolgere attività il più rilassanti possibili e di evitare difficoltà emotive e lavorative che aumentano l’intensità dei sintomi.

Le cause del colon irritabile possono essere molteplici, tra cui stress, gastroenterite, disbiosi, reflusso gastroesofageo e allergie alimentari. La diagnosi di questa patologia è basata su sintomi e esami del sangue, anche se questi possono risultare negativi in molti casi. La visita da uno specialista è l’unico strumento utile alla sua individuazione.

Il trattamento del colon irritabile prevede modifiche dello stile di vita, una dieta equilibrata e, in alcuni casi, l’assunzione di farmaci antispastici, lassativi e probiotici. La dieta Fodmap, è spesso consigliata per chi soffre di questo disturbo. L’alimentazione prevede la riduzione degli zuccheri a bassa digeribilità, e di nutrienti che favoriscono il ristagno di liquidi come legumi, carciofi, latte, mele, albicocche, pesche e birra. Bere molta acqua può favorire l’eliminazione delle sostanze infiammatorie nel nostro organismo e nel caso di diagnosi Del colon irritabile è la cura più consigliata.

È importante consultare uno specialista gastroenterologo e un dietista per individuare il trattamento più adatto alle proprie esigenze e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da colon irritabile. Colpisce sempre più frequentemente bambini in età scolare e adolescenti, proprio perché sono in una condizione psicologica più fragile e immatura. Occorre incrementare le campagne di informazione, soprattutto tra i più giovani perché spesso i sintomi di tale patologia possono essere confusi con altri disturbi e quindi non essere trattati adeguatamente.

