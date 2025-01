Soffocato dalle fumi tossici

Un tragico incendio si è verificato a Mantova il giorno dell’Epifania, portando alla morte di un uomo di 60 anni di origini ucraine. Secondo le prime indagini, la causa dell’incendio è stata un fornello elettrico posizionato vicino al letto, che ha incendiato lenzuola e materasso. L’uomo, che viveva da solo in un appartamento in vicolo di Mezzo, sarebbe morto per inalazione di fumi tossici, subendo quindi un soffocamento durante il sonno, senza possibilità di salvarsi.

La mattina del 6 gennaio, i vicini hanno notato del fumo uscire dall’appartamento e hanno allertato i Vigili del Fuoco. Gli intervenuti, una volta giunti sul posto, hanno trovato il 60enne privo di vita all’interno dell’abitazione. Le fiamme sono state circoscritte rapidamente dai pompieri, evitando che si propagassero ad altre strutture limitrofe.

Attualmente sono in corso indagini per stabilire le cause precise dell’incendio. Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito del fornello, che l’uomo aveva posizionato vicino al letto per riscaldarsi, provocando l’accensione delle lenzuola e del materasso una volta innescato il fuoco. Le Forze dell’Ordine, insieme ai Carabinieri, sono sul posto per effettuare accertamenti e chiarire la dinamica dei fatti.

Questo triste evento si inserisce in un contesto più ampio di incendi domestici, che possono avere conseguenze fatali come dimostrato da un altro incidente avvenuto a Torino, dove una ragazza di 25 anni è morta per intossicazione da fumi in un incendio nell’appartamento.

Le morti per incendio mettono in luce l’importanza della sicurezza domestica, sottolineando il rischio associato all’uso di apparecchi elettrici non adeguatamente controllati. Eventi simili richiamano l’attenzione sulle precauzioni necessarie per evitare situazioni pericolose in casa, specialmente durante i mesi invernali, quando l’uso di fonti di calore aumenta. La comunità di Mantova è in lutto per questa tragica perdita, evidenziando la necessità di misure di prevenzione.