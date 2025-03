Soffoca la madre per 30mila euro, arrestato 48enne: l’autopsia svela tutto

Una morte apparente per cause naturali si è rivelata un omicidio familiare a Milano. Il 12 gennaio scorso, una donna di 75 anni è deceduta nel suo appartamento in via Adolfo Wildt. Dopo un mese di indagini, gli investigatori hanno arrestato il figlio di 48 anni, accusato di aver soffocato la madre. L’autopsia ha smentito la versione del figlio, che aveva affermato che l’anziana era morta a causa di una caduta, portando alla luce un movente economico: il giorno dopo il delitto, l’uomo ha incassato 30mila euro dal conto della madre.

Il figlio aveva contattato il 112 per richiedere soccorso, sostenendo che la madre, affetta da diverse patologie, era caduta. Tuttavia, ora suscitava sospetti il timing e alcune incongruenze nella sua testimonianza. Inoltre, in seguito alla sua convivenza con la madre, si erano verificati alcuni litigi, alimentando il sospetto degli agenti.

La questione del bonifico di 30mila euro dal conto della madre a quello del figlio ha ulteriormente aggravato la sua posizione. Interrogato su questo punto, ha scelto di non rispondere. L’autopsia, disposta dalla pm Giancarla Serafini, ha confermato le sospette cause di morte, identificandole come soffocamento. Di conseguenza, il figlio è stato arrestato con le accuse di omicidio e maltrattamenti. L’orribile vicenda mette in luce la complessità dei rapporti familiari e il potenziale pericoloso che può nascondersi dietro la facciata di una vita “normale”.