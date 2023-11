Soffione doccia con romantiche luci a LED automatiche

Caratteristiche

:

1. Facile da installare. Adatto per manubrio a vite da 20 mm di diametro.

2. La maniglia della doccia si collega direttamente al tubo della doccia.

3. Nessuna batteria, nessun cavo necessario.

4. Realizzato in materiale di buona qualità, durevole da usare.

5. Bellissimo e romantico soffione a LED colorato.

6. Mescolando luce e acqua, porta un mondo da sogno.

Descrizioni

:

1.Trasformare il flusso d’acqua in una bellissima cascata di luce.

2.Offrirti un bagno delizioso e un’esperienza meravigliosa.

3.Il cambiamento del colore del LED non sarà soggetto alla temperatura dell’acqua.

4. Sette colori vengono visualizzati in modo circolare e graduale quando l’acqua scorre.

Specifiche

:

Materiale: acciaio inossidabile

Trattamento superficiale: Galvanotecnica, Cromo

Forma della doccia: rotonda

Numeri LED: 5 LED

Dimensioni: circa 84 (profondità) x 200 (lunghezza) mm (massimo)

Colore principale: argento

Contenuto dell’imballaggio:

1 soffione doccia a LED colorato

Appunti:

1. A causa della differenza tra diversi monitor, l’immagine potrebbe non riflettere il colore effettivo dell’articolo. Garantiamo che lo stile è lo stesso mostrato nelle immagini.

2. Si prega di consentire una leggera differenza dimensionale dovuta alla diversa misurazione manuale.