Soffio cardiaco, quel rumore spesso nei bambini è “innocente”



Il soffio cardiaco è una piccola turbolenza, molto frequente nei bambini, dovuta all’accelerazione del flusso sanguigno attraverso le strutture del cuore, arterie e vene. Il flusso, normalmente silenzioso, può essere avvertito come un fruscio Questo particolare rumore che l’orecchio del dottore percepisce si chiama appunto “soffio”.

Possono essere suddivisi in 2 gruppi: “organici” e “innocenti”. Questi ultimi sono molto frequenti tra 1 e i 14 anni (tra il 50 e il 70%) e non sono il sintomo di una patologia cardiaca. Il soffio cardiaco organico invece è quel rumore che all’auscultazione del torace equivale ad un’anomalia cardiaca vera e propria della struttura del cuore.

Per il pediatra il problema da affrontare è dunque di discriminare in modo sicuro un soffio innocente da un soffio organico. In alcune condizioni può esserci una differenza sufficientemente individuabile, cioè un soffio molto intenso e forte è sicuramente di natura organica. Esistono tuttavia delle patologie cardiache il cui soffio non è particolarmente accentuato. Da qui l’intervento dello specialista per sottoporre i bambino agli esami quali l’elettrocardiogramma (ECG) e l’Ecocardiografia utili a sgomberare il campo dal dubbio. Una volta stabilito che è il soffio è di natura funzionale, e lo specialista può accertarlo nel 99,99% dei casi, il cuore a sua volta è normale.

Spiega il professor Bruno Marino, docente ordinario di Pediatria all’università La Sapienza: “Se il problema dal punto di vista sanitario non è grave, la diagnosi di soffio al cuore genera molta ansia nelle famiglie, condizione di cui il pediatria deve farsi carico, perché può influire e condizionare la vita del bambino e il suo sviluppo. Per questo il pediatra può richiedere una visita specialistica con elettrocardiogramma, da fare senza urgenza. Il soffio innocente non causa sintomi, non richiede terapie, e se si ha un soffio al cuore non è necessario limitare l’attività fisica né prendere altre particolari precauzioni. A volte non si sente più con la crescita mentre talora si continua ad ascoltare per tutta la vita”.