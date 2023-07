Descrizione prodotto

Gilda è il nostro piumino più venduto, lo è perchè è stato pensato, realizzato e prodotto con amore, non a caso l’ho chiamato come mia figlia…. GILDA.

Cura sartoriale, Cotoni e piume selezionate di certa provenienza e tracciate, certificazioni internazionali fanno di questo piumino un must-have dal rapporto qualità-costo spettacolare che solo su Amazon possiamo proporre.

Se ci pensate bene, passate 1/3 della vostra vita nel letto, e allora GODETEVELA, avvolgete i vostri sonni in un piumino Gilda Top.

Caratteristiche Principale Piumino letto 100% piumino oca siberiana BIANCA VERGINE 4 punti calore adatto a stanze con 15-22 gradi .Peso 190 grammi mq FILLING POWER 730 CUIN Etichetta Assopiuma ORO PRODOTTO SOLO PER SOFFICEPIUMA

SofficePiuma e Molina Molina …il ns produttore di Fiducia

Molina nasce come azienda per la lavorazione delle piume. Una meticolosa ricerca delle fonti, dislocate in ogni parte del mondo, per garantire ai nostri clienti le più esclusive qualità di piumino. Fondamentale importanza è la partnership con fornitori di fiducia, da anni ci danno accesso alle loro supply-chain, garantendoci di verificare che siano rispettate le norme igieniche e di welfare.

Assopiuma Oro

L’impegno di Assopiuma rappresenta la massima garanzi.a del controllo della composizione dell’imbottitura, del contenuto percentuale di piuma e piumino e del rispetto dell’idoneo trattamento igienico-sanitario, come richiesto dalla legislazione italiana. Le etichette Assopiuma, con marchio registrato in ambito comunitario, non riproducibili in quanto filigranate e numerate, sono garanzi.a di quanto dichiarato dall’Etichetta Verità apposta dal produttore.

Nomite

La biancheria da letto con imbottitura di piumino e piume è idonea ai soggetti allergici alla polvere. Attenzione al marchio NOMITE: i tessuti fitti contrassegnati con questo marchio creano una barriera naturale contro gli acari

Oeko-tex

Cosa significa l’etichetta?

Se un articolo tessile porta l’etichetta STANDARD 100, puoi essere certo che ogni componente di questo articolo, cioè ogni filo, bottone e altri accessori, è stato testato per sostanze nocive e che l’articolo è quindi innocuo per la salute umana. Il test viene condotto dai nostri istituti partner OEKO-TEX indipendenti sulla base del nostro ampio catalogo di criteri OEKO-TEX. Nel test tengono conto di numerose sostanze regolamentate e non regolamentate, che possono essere dannose per la salute umana. In molti casi i valori limite per lo STANDARD 100 vanno oltre i requisiti nazionali e internazionali. Il catalogo dei criteri viene aggiornato almeno una volta all’anno e ampliato con nuove conoscenze scientifiche o requisiti normativi. Non è facile per produttori e clienti avere ogni giorno una panoramica della situazione legale relativa alle sostanze nocive. I nostri esperti degli istituti OEKO-TEX lo fanno per voi.

Down Pass

Consumo sostenibile: decidere in modo etico, eco.logico e consapevole.

Natura, ambiente e benessere degli animali devono andare di pari passo in tutto il mondo.

I prodotti etichettati con il DOWNPASS garantiscono un’elevata qualità e la certezza che il piumino e le piume utilizzate come materiale di imbottitura sono di provenienza etica e provengono da filiere strettamente controllate e tracciabili.

In breve, così sai cosa c’è dentro.

Composizione

100% piumino 100% piumino 100% piumino 100% piumino 100% piumino 80% piumino 20% piumetta

Filling Power – cuin

730 730 650 650 780 630

Punti Calore

4 su 5 5 su 5 4 su 5 5 su 5 2 – 3 – 4 2 – 3 – 4

Pesantezza gr/mq

180 210 205 310 Varie Pesantezze Varie Pesantezze

Provenienza Piume

Siberiana Siberiana Europea Europea Europea Europea

Certificazioni

Assopiuma etichetta ORO – oekotex – nomite Assopiuma etichetta ORO – oekotex – nomite Oekotex Oekotex Oekotex Oekotex

Produttore

Molina Molina Daunex Daunex Plumex Plumex

✨COMPOSIZIONE ✨i piumini Gilda top sono in 100% piumino d’oca BIANCO SIBERIANO CLASSE 1 (La piuma BIANCA è più pregiate e leggera della SILVER o grigia), finemente selezionata per offrire un piumino morbido, soffice e caldo anzi caldissimo

✨100% PIUMINO BIANCO SIBERIANO ✨ la parte più pregiata dell’oca – FILLING POWER 730 cuin – peso imbottitura 180 gr/mq – PIUMINO BIANCO VERGINE ✨ RIVESTIMENTO ✨Cotone 100% 60/60 antiacaro a protezione piuma – Antiallergico

✨COMFORT ✨ Soffice – traspirante – termoregolatore – il cotone del rivestimento lo rende soffice e traspirante, permette alle piume di svolgere la loro funzione termoregolatrice regalandovi un sonno sano e confortevole togliendo umidità dal letto. Un sonno sano e confortevole renderà il vostro risveglio migliore, più energia – più benessere

✨ CERTIFICATI – NOMITE ✨ ASSOPIUMA ORO ✨OEKO-TEX ✨ DOWNPASS – certificazioni riconosciute a Molina è l’utilizzo di auditor esterni indipendenti, garantendo la tracciabilità completa della merce attraverso la supply chain, a partire dagli allevamenti degli animali. Assicurando tracciabilità e trasparenza nella filiera. Già dal 2010 Molina ha iniziato ad interessarsi a questo tema, sviluppando un sistema di controllo della supply chain

