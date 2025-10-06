Soddisfazione per i servizi di collocamento in Svizzera

A Berna, un recente sondaggio ha rivelato che il 78% delle persone in cerca di lavoro è soddisfatto dei servizi forniti dagli uffici regionali di collocamento (URC). Al contrario, il 19% degli intervistati si è detto insoddisfatto, mentre il 3% non è in grado di esprimere un giudizio. La ricerca, commissionata dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco), è stata condotta online nei mesi di maggio e giugno su un campione di 38.000 persone.

L’analisi ha evidenziato che il 45% dei consulenti dell’URC non ha presentato posizioni vacanti ai candidati. Tra coloro ai quali sono stati proposti lavori, ben il 62% non ha ricevuto alcun invito a un colloquio di lavoro.

Parallelamente, un sondaggio simile tra i datori di lavoro ha coinvolto 6.600 aziende e ha mostrato un tasso di soddisfazione del 76% per i servizi degli URC, con un 13% di insoddisfatti. Questi risultati suggeriscono una continuità nelle opinioni espresse sia dai cercatori di lavoro che dai datori, rispetto ai servizi forniti dagli uffici per l’impiego.