Soddisfazione lavorativa in Abruzzo, luci e ombre nel lavoro

Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, la metà degli occupati in Abruzzo non è soddisfatta della propria situazione lavorativa. Lo studio, basato sui dati Bes-Istat 2023, mostra che solo il 48,9% degli abruzzesi esprime un giudizio positivo sul proprio lavoro. La regione si colloca al 15° posto in Italia, sotto la media nazionale del 51,7%. In valore assoluto, circa 258 mila lavoratori abruzzesi si dichiarano soddisfatti, con un incremento del 13,1% rispetto al 2019.

La Cgia sottolinea che il benessere lavorativo è influenzato da vari fattori, come la stabilità del posto, l’equilibrio tra vita privata e professionale, la distanza tra casa e lavoro, e le opportunità di carriera. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta si trovano ai vertici della classifica nazionale, mentre le regioni meridionali, inclusa l’Abruzzo, registrano livelli di soddisfazione più bassi.

L’indagine mostra anche che l’Abruzzo presenta un alto tasso di infortuni sul lavoro, pari al 14,7% ogni 10 mila occupati, e una percezione di insicurezza occupazionale del 4,5%, superiore alla media nazionale del 4,1%. Il tasso di occupazione regionale è del 66%, anch’esso inferiore alla media del Nord Italia.

In sintesi, lo studio della Cgia di Mestre evidenzia un panorama misto per il mercato del lavoro in Abruzzo: sebbene ci sia stato un aumento dei lavoratori soddisfatti rispetto al 2019, persistono criticità riguardo alla sicurezza e alla formazione eccessiva di alcuni lavoratori.