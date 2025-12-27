SodaStream Terra Value Pack: 2 Bottiglie, CO2, Nero

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €79.70
⭐ Valutazione: 5 / 5
sodastream Terra Value Pack Black Gasator with 2 Melted Bottles Dishwasher Safe 1L and 1 Quick Connect CO2 Cylinder for Gassing up to 60L
Scopri il Pacchetto di Valore Sodastream Terra!
Il nostro pacchetto di valore include tutto ciò di cui hai bisogno per creare le tue bevande carbonizzate preferite. Con il carbonatore Sodastream Terra Black, potrai personalizzare il livello di carbonazione delle tue bevande secondo le tue preferenze.
Contenuto del Pacchetto:
- 1 x carbonatore Sodastream Terra Black
- 2 x bottiglie in vetro da 1L, sicure per il lavaggio in lavastoviglie
- 1 x cilindro CO2 Quick Connect per carbonizzare fino a 60L di bevanda
Vantaggi Pratici:
- Personalizza il livello di carbonazione delle tue bevande secondo le tue preferenze
- Prepara facilmente bevande carbonizzate fresche e deliziose
Sodastream: la Scelta Perfetta per Te!
Con il nostro pacchetto di valore, potrai godere di un’esperienza di carbonizzazione facile e divertente. Acquista ora il pacchetto Sodastream Terra e scopri il piacere di creare le tue bevande carbonizzate preferite in casa!
