SodaStream Terra Megapack, Gasatore d’acqua per trasformare l’acqua in acqua frizzante, incluso cilindro contente Co2, 2 bottiglie da 1 litro, 1 bottiglia da mezzo litro, 28,8 x 19.5 x 43.6 centimetri

SodaStream azienda di PepsiCo è leader mondiale nella preparazione domestica di bevande frizzanti. I gasatori Sodastream sono la scelta migliore per il consumatore permettendo di realizzare acqua gassata e favolose bibite utilizzando acqua di rubinetto. Puoi dire addio alla fatica di trasportare pesanti bottiglie dal supermercato a casa, non avrai più scomodi stoccaggi di bottiglie che occupano spazio. Dimenticati di comprare acqua durante la tua spesa. Le bottiglie SodaStream riutilizzabili permettono di sostituire centinaia di bottiglie di plastica monouso. Sai qual è il consumo medio di bottiglie di una famiglia all’anno? Ben 1500, un risparmio che fa bene a te e all’ambiente meno plastica da smaltire e meno rifiuti. – Sodastream Terra, Gasatore d’acqua frizzante dal design moderno per trasformare l’acqua di rubinetto in acqua frizzante. Dotato di sistema snap-lock, per fissare la bottiglia al gasatore con una semplice spinta. Contiene 1 gasatore Terra colore bianco, incluso cilindro contente Co2, 2 bottiglie da 1 litro, 1 bottiglia da mezzo litro

FACILE DA UTILIZZARE: il sistema snap-lock, per fissare la bottiglia al gasatore con una semplice spinta! Utilizzare esclusivamente bottiglia SodaStream in plastica rispettando la data di scadenzaCILINDRO Co2 alimentare: permette di realizzare fino a 60 litri di acqua frizzantePIU’ COMODITA’: gasatori SodaStream evitano di trasportare pesanti bottiglie dal supermercato a casa salvando spazio nella tua cucinaMENO PLASTICA PIU’ AMBIENTE: le bottiglie SodaStream riutilizzabili permettono di sostituire centinaia di bottiglie di plastica monouso migliorando l’ambiente e facendoti risparmiare; Ottimp per realizzare bibite frizzanti fresche e dissetanti con i concentrati SodaStreamCONTATTACI: per assistenza contatta il nostro Sparkle Care costumercare@sodastream.it