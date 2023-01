Sodastream Art, Gasatore D’Acqua frizzante inclusa una bottiglia lavabile in lavastoviglie 1 cilindro di Co2 con attacco rapido

Descrizione Prodotto

Mixologia

Chillaxer

Ingredienti:

SodaStream Acqua frizzante 2 fette di cetriolo Piccola manciata di basilico 15 ml sciroppo d’agave25 ml succo di lime fresco 45 ml gin 15 ml liquore di fiori di sambuco

METODO: Acqua fresca fredda frizzante con acqua frizzante SodaStream. In uno shaker, confondere il cetriolo e il basilico con l’agave. Aggiungere il resto degli ingredienti (tranne l’acqua frizzante SodaStream) e agitare energicamente. Doppio filtrare attraverso un setaccio fine, in un bicchiere pieno di ghiaccio. Top con acqua frizzante SodaStream. Guarnire con un nastro di cetriolo.

Sparkler di fragole

Ingredienti:

SodaStream Acqua frizzante Cubetti di ghiaccioFragole Spremere di mezzo limeFetta di lime per guarnire

METODO: Lavorare le fragole in un frullatore fino a che liscio; versare in una brocca, spremere il lime. Incorporare l’acqua frizzante SodaStream e servire immediatamente sul ghiaccio.

Raffreddatore di pompelmo

Ingredienti:

SodaStream Acqua frizzante Cubetti di ghiaccio Succo di mezzo pompelmo rosa Qualche spremuta di arancia fresca Fetta di arancia per finire

METODO: Aggiungere i succhi di frutta insieme e mescolare. Completare con ghiaccio tritato e SodaStream Sparkling Water quindi guarnire con la menta e l’arancia.

Carbonazione manuale o automatica

Manuale Manuale Automatico Manuale Manuale Manuale

Tipo di bottiglia

Plastica Plastica Plastica Plastica Vetro Plastica e vetro

Bottiglia lavabile in lavastoviglie

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Capacità della bottiglia

1L / 0.5L 1L / 0.5L 1L / 0.5L 1L / 0.5L 1L 1L / 0.5L

Compatibilità gas

Blu Rosa Blu Rosa Blu Rosa

Meglio per te, meglio per il pianeta: mantieni idratato e crea bevande aromatizzate sane e deliziose, cocktail e altro ancora a casa. Dite addio alla plastica monouso e ciao alla brillantezza senza sforzo

Sii il cambiamento: riduci i tuoi rifiuti di plastica poiché il nostro produttore di acqua frizzante potrebbe farti risparmiare fino a 1.282 bottiglie di plastica monouso in 4 anni. Con SodaStream, l’acqua frizzante non deve costare la Terra

Trasforma l’acqua del rubinetto in qualcosa di veramente emozionante: crea deliziosa acqua gassata con il tocco di un pulsante. Inoltre, la nostra nuova tecnologia Quick Connect significa un inserimento rapido e facile del cilindro di CO2

Versatile e conveniente: include una bombola a gas rosa da 60 litri e una bottiglia lavabile in lavastoviglie da 1 litro senza BPA. Il kit di avviamento perfetto per preparare le tue bevande gassate a casa