Società italiana antropologia condanna Israele

Società italiana antropologia condanna Israele

Lo scorso dicembre, la Società italiana di Antropologia culturale ha approvato una mozione relativa alle collaborazioni con le istituzioni accademiche israeliane, alla luce delle continue violazioni dei diritti umani nel Territorio Occupato Palestinese. La mozione è stata approvata con un largo consenso e impone alla Siac di non stipulare accordi con le istituzioni accademiche e di ricerca israeliane, di chiedere ai soci di fare altrettanto e di rescindere eventuali accordi in essere.

La Siac si impegna inoltre a compiere azioni di due diligence nei confronti di coloro che possano essere coinvolti in crimini di guerra o contro l’umanità, genocidio o in atti che incitino ad essi. L’iniziativa parte dalla necessità di mantenere l’attenzione sulla questione palestinese, che non è stata risolta da una “pace coloniale” e che consente solo il ritorno al genocidio a bassa intensità.

Le mobilitazioni per la Palestina hanno mostrato la frattura profonda esistente tra le narrazioni egemoniche e la società. I progetti di legge che cercano di imbavagliare la legittima critica dei crimini commessi dal governo israeliano sono un esempio di come il ricorso all’uso della forza sia utilizzato per legittimare l’arbitrio di un dispositivo coloniale.

La “violenza allo stato di natura” si fa nuovamente paradigma del nuovo imperialismo, mentre si prova a convincere la popolazione della necessità di una economia di guerra di fronte al moltiplicarsi di presunte minacce per la sicurezza nazionale. Quanto sta accadendo in luoghi diversi, come esecuzioni o arresti extragiudiziali, brutale repressione nei confronti di quanti manifestano contro le azioni dei governi, sgombero di centri sociali e criminalizzazione di leader religiosi, si accompagna alla crescente militarizzazione della vita quotidiana.

In questo quadro storico, il posizionamento di una società scientifica nazionale come la Siac è importante per resistere a qualsiasi tentativo di disciplinare la produzione del sapere. Antropolog3 per la Palestina partecipa attivamente alla campagna “La conoscenza non marcia”, che si pone in deciso contrasto con il tentativo del governo di sussumere il settore dell’istruzione all’interno della filiera militare-industriale.

