Società in declino?

Molte persone ritengono che la società sia in declino, nonostante la ricerca suggerisca il contrario. Il dottor Paul Hanel, un esperto di psicologia, ha analizzato le prove.

Parlando con un membro del pubblico a caso, è probabile che affermi che il comportamento delle persone sta peggiorando. Ci sono molti motivi per cui potremmo sentirci pessimisti nei confronti degli altri, come ad esempio furti sfrenati, ascolto di musica ad alto volume nei mezzi pubblici o violenza contro i lavoratori del commercio al dettaglio.

Tuttavia, le persone possono avere percezioni inaccurate. La ricerca ha scoperto che i valori di lealtà, onestà e disponibilità sono considerati più importanti del potere e della ricchezza. Uno studio condotto su 32.000 persone in 49 gruppi culturali ha mostrato che questi valori sono considerati fondamentali, mentre il potere e la ricchezza sono considerati meno importanti.

Inoltre, gli studi hanno scoperto che la maggior parte delle persone agisce in modo morale. Ad esempio, quando i ricercatori hanno analizzato i conflitti pubblici registrati dalle telecamere di sorveglianza, hanno scoperto che in nove casi su dieci un testimone oculare è intervenuto per aiutare.

Le persone intervengono anche in situazioni pericolose, come attacchi con coltelli o attacchi terroristici, anche quando ciò li mette in pericolo. In situazioni meno drammatiche, le persone sono considerate verso gli altri. Ad esempio, uno studio ha scoperto che le persone erano più propense a restituire un portafoglio smarrito se conteneva del denaro.

Inoltre, uno studio ha scoperto che le persone spendono denaro per aiutare gli altri e donano a enti di beneficenza. Ciò suggerisce che la maggior parte delle persone è disposta ad aiutare gli altri, anche quando non sono obbligate a farlo.

Tuttavia, le persone possono avere percezioni inaccurate a causa della focalizzazione dei media sugli eventi negativi e della condivisione di notizie negative sui social media. Inoltre, le persone che hanno opinioni politiche estreme sono più propense a pubblicare online, il che può creare una percezione distorta della realtà.

È importante notare che le persone che sono pessimiste sugli altri sono meno propense a fare volontariato o a votare. Tuttavia, mostrare alle persone che gli altri condividono valori e credenze simili può renderle più fiduciose e più ottimiste sul futuro.

In sintesi, le prove suggeriscono che il declino morale non è in atto, nonostante ci siano esempi di cattivo comportamento in aumento. Se tutti smettessimo di parlare agli altri presumendo che vogliano farci del male, smettessimo di andare il extra miglio per gli altri e così via, c’è il rischio che diventiamo tutti più egocentrici e che il declino si verifichi alla fine. Fortunatamente, come società, possiamo influenzare il nostro destino.