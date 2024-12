Socialista dopo l’invasione dell’Ungheria 1956, dopo la P2 pensai al suicidio

Influenzato dai settimanali letti, Fabrizio Cicchitto divenne anti-democristiano, criticando la DC sia da sinistra che da destra. Iniziò il suo percorso politico nel 1956, dopo gli eventi in Ungheria, passando al Partito radicale di Carandini. Durante le manifestazioni contro l’Unione Sovietica, notò che i fascisti lo accompagnavano, ma si ritiravano quando si avvicinavano alla sede del Partito Comunista Italiano, lasciando i ragazzi, come lui, a subirne le conseguenze.

Riflettendo su un episodio legato alla P2, racconta che il suo amico Cossiga gli disse che affiliarsi al gruppo di Gelli era la scelta giusta per fare affari. Cicchitto ammise di essere stato un “coglione” per non averlo fatto. In quel periodo cominciò a sentirsi spiato e, temendo per la sua incolumità, decise poi di affiliarsi al club. Riconosce che la sua viltà lo ha salvato, poiché l’idea di un gesto estremo lo aveva sfiorato, ma non l’ha mai attuato.

Nella sua carriera politica più recente, Cicchitto incontrò Berlusconi durante le riunioni preparatorie dell’Udr nel 1998. Cossiga aveva l’intento di portare Massimo D’Alema a Palazzo Chigi, credendo che un ex comunista fosse la figura adatta per guidare l’Italia in un intervento in Kosovo. In quel contesto, diversi socialisti, tra cui Cicchitto, iniziarono a avvicinarsi a Berlusconi.

Cicchitto esprime un’opinione sull’attuale scenario politico, indicando Giorgia Meloni come la migliore del suo schieramento. Tuttavia, sottolinea che all’interno della sua coalizione ci sono tendenze filo Putin e filo Trump che non condivide. La vera prova per Meloni, secondo Cicchitto, sarà il suo atteggiamento riguardo alla situazione in Ucraina, ritenendo che da questa posizione si possa valutare la sua coerenza politica e le sue reali intenzioni.