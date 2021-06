Facebook per chi ha oltre 40 anni, Instagram per chi ne ha fra 20 e 30 e TikTok per gli adolescenti: questi sono i social network più noti, quelli che più o meno conosciamo tutti. E però, la graduatoria di quelli più popolari a inizio 2021 restituisce una fotografia della situazione a tratti inaspettata.

Perché nelle prime posizioni ci sono siti non molto comuni, o comunque non comuni come social, che fra fine 2020 e inizio 2021 hanno probabilmente beneficiato di un boost di popolarità legato anche alla pandemia da coronavirus, ai lockdown e alla maggiore quantità di tempo passata dentro casa.

È sicuramente il caso di YouTube, che a gennaio 2021 ha avuto quasi 2,3 miliardi di utenti attivi e ha visto la sua popolarità crescere tantissimo proprio perché nei periodi di quarantena si è in qualche modo sostituito alla televisione. La piattaforma di video-upload di Google è seconda in una classifica dominata da Facebook (oltre 2,7 miliardi di utenti attivi): il social di Zuckerberg, se soffre la concorrenza dei rivali come fonte di news, decisamente non accusa défaillance quanto a iscritti e utilizzatori mensili.

E il resto? Il resto si divide fra WhatsApp e Messenger, andati ben oltre il loro ruolo di app di messaggistica, Instagram e TikTok, che è solo alla settima posizione ma nei mesi successivi è cresciuto molto in popolarità. Le sorprese sono i social cinesi, come WeChat e Weibo, Reddit (poco usato in Europa ma tantissimo negli Usa), l’inossidabile Pinterest e pure Quora, il social dove fare domande e avere risposte. Che era evidentemente una delle cose di cui le persone avevano più bisogno nei mesi difficili della pandemia.