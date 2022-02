Dopo anni di annunci e rinvii, sembra che Truth Social, il social network dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sia pronto a debuttare a marzo. La app è apparsa ufficialmente sulle pagine degli app store americani, con data di lancio fissata per il 21 febbraio. In realtà, come spiega il New York Times, il lancio effettivo avverrà a marzo. Truth Social sarà piuttosto simile a Twitter, non a caso il social preferito di Trump prima che venisse bannato dalla piattaforma in seguito alle rivolte di Capitol Hill. Proprio per questo motivo Trump ha deciso di finanziare e lanciare una piattaforma fatta in casa, che nelle sue intenzioni dovrebbe assicurare libertà di espressione a lui e al suo “elettorato”. La app è già stata affidata a 500 beta tester (uno di questi è proprio Trump), e dopo il periodo di collaudo è pronta per essere lanciata per il grande pubblico. L’unica versione al momento confermata è quella per iOS.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022