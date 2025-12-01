7.3 C
Social Media Manager Junior a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: Junior social media manager

Azienda: JCOM ITALIA S.R.L

Descrizione lavoro: e istituzioni.posizione offerta: cerchiamo un junior social media manager motivato e creativo da integrare nel nostro team digitale… dei nostri clienti.responsabilità principali:creare e pianificare contenuti per i principali social media (facebook, instagram…

Località: Bari

Data pubblicazione: Tue, 30 Sep 2025 22:02:59 GMT


