Social Media Manager cercasi a Milano: lavora nel cuore della comunicazione digitale!

Titolo lavoro: SOCIAL MEDIA MANAGER

Azienda: e-work

Descrizione lavoro:
La figura ricercata sarà responsabile dell’ideazione, organizzazione e gestione del piano editoriale per i social media. È richiesta esperienza pregressa nei ruoli di Social Media Manager o in ambito comunicazione digitale, oltre a competenze di base in grafica, utilizzando strumenti come Canva e Photoshop. Tra i vantaggi offerti, sono inclusi un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

Località: Faenza, Ravenna

Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:32:58 GMT

