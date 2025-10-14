Social Media Manager cercasi a Milano: lavora nel cuore della comunicazione digitale!

Titolo lavoro: SOCIAL MEDIA MANAGER



Azienda: e-work



Descrizione lavoro:

La figura ricercata sarà responsabile dell’ideazione, organizzazione e gestione del piano editoriale per i social media. È richiesta esperienza pregressa nei ruoli di Social Media Manager o in ambito comunicazione digitale, oltre a competenze di base in grafica, utilizzando strumenti come Canva e Photoshop. Tra i vantaggi offerti, sono inclusi un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.



Località: Faenza, Ravenna



Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:32:58 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!