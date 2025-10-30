Social Media Manager a Milano: Unisciti a un team creativo e innovativo!

Titolo lavoro: Social Media Manager



Azienda: Risorse



Descrizione lavoro:

Risorse SpA cerca un Social Media Manager per un’azienda cliente. La risorsa sarà responsabile della creazione e gestione dei contenuti sui social media, oltre alla pianificazione editoriale e delle campagne digitali. Sono richieste competenze specifiche nel settore del marketing digitale e una buona conoscenza delle piattaforme social. Il ruolo offre opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.



Località: Italia



Data pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 23:35:41 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!