Social Media Manager a Milano: Unisciti a un team creativo e innovativo!

Titolo lavoro: Social Media Manager

Azienda: Risorse

Descrizione lavoro:
Risorse SpA cerca un Social Media Manager per un’azienda cliente. La risorsa sarà responsabile della creazione e gestione dei contenuti sui social media, oltre alla pianificazione editoriale e delle campagne digitali. Sono richieste competenze specifiche nel settore del marketing digitale e una buona conoscenza delle piattaforme social. Il ruolo offre opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Italia

Data pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 23:35:41 GMT

