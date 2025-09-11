Social media e salute mentale: rischi per il benessere in Italia

Generazioni sempre più “social”, ma a quali costi? Il libro The Darker Side of Social Media: Consumer Psychology and Mental Health, curato da Angeline Close Scheinbaum, offre un’analisi approfondita delle implicazioni psicologiche e sanitarie legate all’uso dei social media. Attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare, esplora i comportamenti problematici degli utenti e le conseguenze negative per il benessere mentale.

Il volume si compone di quattro parti, ognuna delle quali affronta temi critici. La prima parte esamina le gravi conseguenze dell’uso compulsivo dei social media, come dipendenza, cyberbullismo, ansia, depressione e autolesionismo. Gli autori identificano fattori personali e situazionali che contribuiscono a questo comportamento, evidenziando l’importanza di soluzioni per promuovere la consapevolezza e la regolazione autonoma degli utenti.

La seconda parte è dedicata all’impatto della paura sulla fruizione dei contenuti, specialmente in ambito politico, tramite piattaforme come Twitter. Viene analizzato come la paura influenzi il flusso comunicativo mediatico e la diffusione di informazioni negative.

La terza parte esplora il confronto sociale e l’autopercezione, mettendo in luce come l’esposizione a immagini idealizzate possa alimentare disturbi alimentari e insoddisfazione corporea. Gli autori suggeriscono strategie di disintossicazione sociale per affrontare tali effetti.

Infine, la quarta parte discute le problematiche di privacy e sicurezza dei dati, evidenziando gli effetti dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie sui minori. Il libro si propone come una risorsa preziosa per ricercatori e professionisti interessati a bilanciare i benefici dei social media con la protezione della salute mentale e della privacy.