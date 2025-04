SOCIAL MEDIA E MARKETING DIGITALE – CORSO GRATUITO CON CERTIFICATO

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: SOCIAL MEDIA E DIGITAL MARKETING – CORSO GRATUITO – con Attestato



Azienda: ETAss



Descrizione del lavoro: Diventa uno Specialista in Social media e Digital marketing: un corso intensivo per imparare ad usare i principali strumenti per la vendita e la promozione digitale. Il corso forma Social Media Specialist esperti in strategie omnichannel, con focus su marketing e gestione delle principali piattaforme social. Imparerai a creare contenuti mirati, utilizzando lo strumento di Canva e a sviluppare piani editoriali e budget per campagne pubblicitarie. Approfondirai inoltre l’integrazione SEO con i social media e l’uso di WordPress. Un PROGRAMMA fatto di tanta concretezza e casi pratici: FONDAMENTI DI SOCIAL MEDIA MARKETING · Introduzione al corso · La figura del Social Media Specialist · Principi di Marketing · Analisi del contesto: Social Media Marketing · Strategia Omnichannel SOCIAL MEDIA · Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter X, LinkedIn · Pubblicità sui social media · Gestione della Community e Customer Engagement · Creazione e gestione dei contenuti · Focus e strategie sui principali social network trattati · Canva per i social media CONTENT CREATION AND MANAGEMENT · Analisi, Strumenti e Web Marketing · Analisi Dati e Metriche · Sviluppo Piano Editoriale e Budget per le campagne Marketing · Creazione di siti web · Integrazione SEO e social media Il corso ha una durata di 140 ore in modalità part-time di 4 h 50% IN PRESENZA E 50% ONLINE e si svolgerà presso la nostra sede di Milano, via Caldera 21F (zona San Siro). Prossima edizione in partenza: MARZO 2025 Iscrizioni aperte da subito. Alla fine del corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA (70% di frequenza minima). La partecipazione è a titolo gratuito grazie al programma DOTE GOL di Regione Lombardia. Possono partecipare ai corsi persone disoccupate, residenti e/o domiciliate in Regione Lombardia, dai 18 ai 65 anni. ETAss Srl https://www.etass.it/corso-gratuito-social-media-e-digital-marketing/



Luogo: Milano