Social Media Content Creator a Milano – Unisciti a un team creativo!

Titolo lavoro: Social Media Content Creator



Azienda: MySecretCase



Descrizione lavoro:

Nella posizione di Social Media Content Creator, sarai responsabile di creare e gestire contenuti per diverse piattaforme social, collaborando con vari team per raggiungere gli obiettivi aziendali. È richiesta un’esperienza pregressa nel settore, con competenze in scrittura, design e strategia di contenuto. La predisposizione al lavoro in team, orientamento ai risultati e forte problem solving sono fondamentali. Offriamo un ambiente dinamico e la possibilità di crescita professionale.



Località: Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:02:41 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!