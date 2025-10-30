19.8 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Lavoro

Social Media Content Creator a Milano – Unisciti a un team creativo!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Social Media Content Creator

Azienda: MySecretCase

Descrizione lavoro:
Nella posizione di Social Media Content Creator, sarai responsabile di creare e gestire contenuti per diverse piattaforme social, collaborando con vari team per raggiungere gli obiettivi aziendali. È richiesta un’esperienza pregressa nel settore, con competenze in scrittura, design e strategia di contenuto. La predisposizione al lavoro in team, orientamento ai risultati e forte problem solving sono fondamentali. Offriamo un ambiente dinamico e la possibilità di crescita professionale.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:02:41 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
ThetaHealing in Italia: Scopri la tua trasformazione interiore
Articolo successivo
Proiettore 4K Netflix con Dolby Audio, WiFi 6 e Bluetooh
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.