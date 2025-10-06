Social Media Content Creator a Milano – Creatività e Innovazione nel Tuo Lavoro

Titolo lavoro: Social Media Content Creator



Azienda: MySecretCase



Descrizione lavoro:

La posizione prevede la creazione di contenuti per i social media, con particolare attenzione alla promozione di sex toys. È richiesta esperienza precedente come Content Creator e una buona conoscenza delle ultime tendenze del settore. I candidati ideali devono essere creativi e avere una forte capacità di comunicazione. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:53:17 GMT

