social in rivolta contro Fedez criticato amaramente per la sua decisione

Chi vive costantemente sotto i riflettori senza dubbio deve mettere in conto anche le conseguenze negative che la luce della ribalta comporta, tra questi Fedez resta uno dei personaggi più discussi e ultimamente è tornato a far parlare di se anche per i suoi metodi di “compensazione” post divorzio.

Solo pochi mesi fa in casa Ferragnez era arrivata Paloma, una cucciola di Golden Retriever spesso comparsa nelle storie dell’ex coppia, dopo la separazione, tuttavia, la guerra fredda tra i due ha portato a dissapori che riguardano anche l’affido della loro figlia pelosa ed è così che il rapporto è passato al contrattacco portando un casa un nuovo cucciolo, pressoché identico al precedente. Un’azione questa che ha suscitato non poche polemiche spinte da un’interrogazione ridondante, “È giusto rimpiazzare un cane come fosse un qualsiasi oggetto?”.

Bufera su Fedez: “Usa i cani come oggetti da esposizione”. Polemica social

In alcuni casi le critiche che possono arrivare dal web sono davvero eccessive, quel che è certo però è he Fedez non fa nulla per schivarne qualcuna. Anche l’arrivo di Silvio, questo il nome del nuovo cucciolo, è stato visto dalla piazza come un tentativo di colmare il vuoto lasciato da Paloma, rimasta in casa Ferragni, un tentativo non condiviso però dalla maggior parte delle persone.

L’accusa è chiara, secondo i più il rapper avrebbe il “vizietto” di strumentalizzare qualsiasi cosa, animali a seguito compresi visto che se non può avere Paloma per il tempo che desidera, non ci ha pensato su due volte a rimpiazzarla con un sostituto quasi perfetto. Per molti non è accettabile intercambiare così degli esseri viventi, ma se il cantante avesse scelto un cane diverso dal precedente si sarebbe smossa la stessa polemica?

Probabilmente no, questa è la verità, le scelte fatte dalle celebrità sono pero inevitabilmente amplificate dai media e, proprio per questo, alcuni personaggi dovrebbero senza dubbio pesare meglio le loro mosse. Il messaggio mandato dal cantante milanese non è senza dubbio dei migliori, ma che Silvio sia arrivato a seguito delle giuste valutazioni o forse con troppa superficialità non potremo saperlo mai con certezza, quel che è certo però è che il cagnolone sembra trovarsi benissimo col suo nuovo padrone che per ora lo porta con sé in ogni spostamento, così come testimoniano le storie inserite in questi giorni dallo stesso Fedez.