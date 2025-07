Social e notizie: come combattere le fake news con i media

Un recente studio pubblicato su Nature Human Behaviour mette in luce un fenomeno allarmante riguardo la disinformazione in Italia. Secondo un’indagine di AstraRicerche per Inc, l’80% degli italiani ha difficoltà nel riconoscere le fake news, con il 42% del campione che ha ammesso di averle condivise sui social media.

La ricerca, condotta da scienziati dell’Università di Zurigo e della California Davis, ha coinvolto 3.395 partecipanti provenienti da Francia e Germania, tutti con età media di poco superiore ai 40 anni. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: il primo ha seguito account di testate giornalistiche considerate politicamente bilanciate, mentre il secondo ha interagito con profili dedicati a hobby come cinema e arte.

Dopo due settimane, i membri del primo gruppo hanno mostrato un significativo miglioramento nella conoscenza dell’attualità e una maggiore consapevolezza delle notizie veritiere, nonché un aumento della fiducia verso le testate seguite. Gli autori dello studio hanno osservato che questi risultati sono stati ottenuti semplicemente seguendo gli account senza un’imposizione forzata, suggerendo che anche una piccola esposizione a contenuti giornalistici di qualità può influenzare positivamente le convinzioni delle persone.

I ricercatori sottolineano l’importanza di migliorare l’esposizione a informazioni verificate dai media per affrontare la diffusione delle notizie infondate, piuttosto che limitarsi a ridurre l’accesso a contenuti di bassa qualità.