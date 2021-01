Centosessanta persone tratte in salvo la notte del primo dell’anno tra cui sei bimbi piccolissimi. I volontari di Open Arms, l’unica ong tornata in mare, hanno trascorso così le ultime ore del 2020 e le prime del 2021. “Non esiste Natale o Capodanno quando si fugge dalla violenza, che sia anche per loro un buon inizio. Continuiamo”, scrive su Twitter la ong spagnola.

Il soccorso è avvenuto a San Silvestro in acque internazionali nel Mediterraneo centrale dove la Open Arms era arrivata il giorno prima. I 160 migranti, per la maggioranza eritrei, erano su un barcone di legno alla deriva con il motore ormai fuori uso. Si tratta di persone in maggior parte dell’africa subsahariana partiti dalla Libia alcuni giorni fa. Tra loro anche sei bambini e undici donne. La Ong spagnola continua a pattugliare il mare in attesa che le autorita’ di Italia o Malta concedano loro un porto sicuro dove sbarcare i migranti.

Il 2020 si conclude con un bilancio di 34.134 migranti sbarcati, il triplo del 2019 quando erano stati 11.471. La Tunisia, con oltre 12.000 arrivati, è la nazione più rappresentata tra i migranti sbarcati. Seguono bengalesi e ivoriani. Ad oggi nei centri di accoglienza italia sono ospitati quasi 80.000 migranti, solo un terzo solo nei Siproimi, i piccoli centri diffusi sul territorio sui quali nel 2021 il nuovo decreto immigrazione punta per l’integrazione delle persone con un permesso di soggiorno o richiedenti asilo. Lombardia ed Emilia Romagna le regioni che ospitano più migranti.