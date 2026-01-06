Soccorso in Italia: anziani salvati

Due persone anziane di Vaglia sono rimaste fuori dalla propria abitazione a causa dell’abbondante nevicata che ha colpito il territorio, rendendo impossibile per loro rientrare in casa. I due dovevano assumere farmaci salva vita e cure oncologiche a San Michele alle Macchie. La famiglia dei due anziani ha cercato di trovare una soluzione, contattando anche la farmacia, ma a causa della situazione sulla viabilità comunale, non sarebbe stato possibile effettuare una consegna dei farmaci a domicilio.

Grazie agli appelli del consigliere comunale Impallomeni sui social e all’interessamento dell’Amministrazione Comunale, la VAB è riuscita a riportare a casa i due anziani, assicurando loro l’accesso ai farmaci e alle cure di cui avevano bisogno. La situazione è stata risolta con un lieto fine, grazie all’intervento tempestivo delle autorità e alla collaborazione della comunità.