Soccorso animali abbandonati a Piacenza: un impegno costante

L’associazione Aisa di Piacenza, attiva dal 2015 e situata a Rottofreno, è impegnata nel soccorso e recupero di animali abbandonati o feriti, con un focus particolare su cani e gatti. Ogni anno, l’associazione realizza almeno 200 interventi, supportata da 25 volontari che operano a turno, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno.

Oltre al recupero degli animali, Aisa è anche responsabile della pulizia del canile di via Bubba. Tuttavia, c’è bisogno di nuovi volontari per sostenere queste attività. Chi trova un animale abbandonato per strada può contattare il centralino della polizia municipale al numero 0523/7171 o segnalarlo alle forze dell’ordine, che provvederanno a contattare i volontari per una risposta immediata.

Quando un animale ha un microchip, viene riconsegnato al legittimo proprietario. Se l’animale non è dotato di microchip, viene portato al canile o al gattile in attesa di ulteriori verifiche.