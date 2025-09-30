19.1 C
Snoop Dogg rivoluziona le Olimpiadi invernali in Italia

Da StraNotizie
Snoop Dogg si prepara a rivoluzionare la cronaca sportiva durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dopo il grande successo alle Olimpiadi di Parigi, dove ha catturato l’attenzione con commenti intriganti e uno stile distintivo, l’artista torna ufficialmente per raccontare l’evento, collaborando con i network NBC e Peacock.

Il suo approccio non sarà quello tradizionale; Snoop ha promesso una sorta di tour freestyle tra le Dolomiti, proponendo un’esperienza unica tra Milano, Cortina e il Nord Italia. Ha scherzato sui suoi preparativi, dichiarando: “porterò piumini, tute da sci, lenti specchiate e, chissà, magari anche i pattini”, dando un’idea di quante sorprese ci saranno.

Con il suo stile unico, Snoop Dogg si presenta come un’icona hip-hop pronta a trasformare la cronaca sportiva in un evento ludico e coinvolgente.

