Snoop Dogg in Call of Duty Mobile per Natale

Activision ha annunciato Call of Duty: Mobile, Stagione 11: Ultimate Frontier, l’ultima stagione del 2022 su Android e iOS. La nuova season, che partirà il 15 dicembre all’una di notte, contiene una serie di operatori, armi e contenuti a tema spaziale, oltre alla nuova modalità Ground War 2.0, alla nuova mappa Crossroads e ad alcuni plus a tema natalizio. Call of Duty: Mobile – Stagione 11: Ultimate Frontier offre ai giocatori l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova serie di contenuti gratuiti e premium.

Nella nuova modalità Ground War 2.0 le regole di base rimangono le stesse, ma nella nuova mappa Crossroads, l’aggiunta del veicolo War Beast Tank cambierà le dinamiche del gioco. La nuova mappa Crossroads amplia la mappa Crossroads Strike della Stagione 10, offrendo un’ambientazione innevata e su larga scala per Ground War 2.0, adatta alla navigazione in un’imboscata delle forze speciali della NATO. Inoltre, Snoop Dogg torna in Call of Duty: Mobile per celebrare le feste. Sbloccabile la skin operatore Snoop Dogg – Santa Snoop, l’arma RUS-79U – Holiday Lights e altro ancora.