Snapdragon 8s Elite: Le Innovazioni del Chip Qualcomm per il 2025

Recenti notizie rivelate da Digital Chat Station hanno fornito dettagli sul nuovo SoC Snapdragon 8s Elite di Qualcomm, che si preannuncia come una proposta interessante nel mercato mobile. Questo chip, che succede allo Snapdragon 8s Gen 3, si collocherà tra lo Snapdragon 8 Gen 3 e lo Snapdragon 8 Elite di fascia alta, offrendo prestazioni avanzate a un costo più competitivo.

In base alle informazioni trapelate, il chip dovrebbe raggiungere circa 2 milioni di punti nel benchmark AnTuTu, superando i dispositivi equipaggiati con Snapdragon 8 Gen 3, pur rimanendo circa il 20% sotto le performance dei dispositivi con Snapdragon 8 Elite. Architettonicamente, non includerà nuovi core Oryon, in quanto questi saranno presenti soltanto nello Snapdragon 8 Elite Gen 2. La configurazione del chip prevede un core principale Cortex-X4 e core A720, simile a quella dello Snapdragon 8 Gen 3, con una frequenza massima del core principale di 3,21 GHz, e una GPU Adreno 825 per prestazioni grafiche elevate.

Diverse aziende stanno già progettando di integrare lo Snapdragon 8s Elite nei loro smartphone, tra cui Xiaomi, Honor, iQOO e OPPO, con il lancio previsto per aprile 2025. Qualcomm potrebbe ufficializzare il nuovo processore nelle prossime settimane. Le performance benchmark finora registrate sono promettenti; un probabile modello iQOO Z10 Turbo ha ottenuto 1.967 punti in single-core e 5.827 punti in multi-core, posizionando il chip come un’opzione valida per i dispositivi di fascia alta più accessibili.

Tra i dispositivi attesi troviamo il Redmi Turbo 4 Pro, il Poco F7, lo Xiaomi Civi 5 Pro e il Motorola Razr 60 Ultra. Non si esclude, però, che altri smartphone possano essere equipaggiati con questa nuova tecnologia. In sintesi, lo Snapdragon 8s Elite di Qualcomm si propone come una soluzione chiave per il mercato mobile, puntando a un equilibrio tra qualità delle prestazioni e prezzo, rendendolo attraente sia per i produttori che per i consumatori in cerca di dispositivi di alta gamma a costi contenuti.