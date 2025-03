Snapdragon 8s Elite: imminente lancio del nuovo chip Qualcomm

Dopo il successo dello Snapdragon 8 Elite, Qualcomm sta per lanciare il nuovo Snapdragon 8s Elite, un chip di fascia alta progettato per offrire elevate prestazioni a smartphone più economici rispetto ai top di gamma. Il nuovo processore, atteso a marzo 2024, non utilizzerà i core Oryon come lo Snapdragon 8 Elite, ma si baserà sui core Kryo, simile allo Snapdragon 8 Gen 3. Questa scelta potrebbe influenzare le prestazioni del chip, rendendolo differente dai modelli di punta.

Al momento non ci sono benchmark o dettagli precisi riguardanti le prestazioni dello Snapdragon 8s Elite, ma ci si aspetta che competi con lo Snapdragon 8 Gen 3, uno dei chip migliori del mercato. Qualcomm ha già lanciato una versione depotenziata dello Snapdragon 8 Elite con una CPU a sette core, concepita per smartphone pieghevoli e ultra-sottili.

La differenza in termini di prestazioni ed efficienza sarà cruciale per determinare il posizionamento dello Snapdragon 8s Elite rispetto al 8 Elite, già accessibile su smartphone sotto i 1.000 euro. Per avere successo, il nuovo chip dovrà offrire performance sorprendenti, mirando a un segmento di mercato più vicino alla fascia media.

Il lancio dello Snapdragon 8s Elite è previsto tra la fine di marzo e aprile, con i primi smartphone dotati di questo chip pronti a entrare nel mercato nel secondo trimestre del 2025. I produttori come Xiaomi, Realme, Honor e Oppo sono tra i partner attesi di Qualcomm per l’implementazione di questo nuovo processore. Maggiori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.