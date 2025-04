Snapdragon 8 Elite 2: Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo processore

Qualcomm sta sviluppando il nuovo chip Snapdragon 8 Elite 2, successore dello Snapdragon 8 Elite, che dovrebbe offrire significativi miglioramenti prestazionali. Sebbene continui a utilizzare un processo produttivo a 3 nm ottimizzato da TSMC, le nuove specifiche promettono un aumento notevole sia per la CPU che per la GPU. La versione aggiornata dei core Oryon consentirà un incremento delle prestazioni della CPU del 25% rispetto alla generazione precedente, mentre la GPU beneficerà di un potenziamento del 30%. Inoltre, la memoria GMEM passerà da 12 MB a 16 MB e ci sarà il supporto per memorie RAM più veloci, come LPDDR5X e LPDDR6, migliorando ulteriormente le performance del SoC, specialmente nelle applicazioni intensive.

Tuttavia, rimane da chiarire l’impatto sui consumi energetici: un aumento delle prestazioni potrebbe comportare maggiori consumi e quindi una riduzione dell’efficienza del dispositivo. Al momento, non ci sono informazioni sui consumi, e ulteriori dettagli saranno disponibili nei prossimi mesi.

Il lancio dello Snapdragon 8 Elite 2 è previsto per la seconda metà del 2025, con disponibilità sul mercato entro la fine dell’anno. Qualcomm potrebbe accelerare i tempi di rilascio, consentendo l’arrivo dei primi smartphone equipaggiati con il nuovo chip nelle ultime settimane del terzo trimestre del 2025. Come di consueto, molti OEM del settore Android, inclusi Xiaomi, OnePlus e Realme, adotteranno questo chip. Riguardo ai Samsung Galaxy S26, alcuni modelli utilizzeranno una versione esclusiva del chip denominata “for Galaxy”. Maggiori dettagli sui miglioramenti e sui dispositivi che lo utilizzeranno saranno svelati nei prossimi mesi.