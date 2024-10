Snam presenta il Piano di Transizione: una roadmap chiara e credibile verso il 2050

Snam presenterà oggi il suo Transition Plan, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che sarà illustrato nel pomeriggio dalla Presidente Monica de Virgiliis e dall’Amministratore Delegato Stefano Venier. Questo Piano rappresenta l’impegno dell’azienda per la decarbonizzazione e la biodiversità, in linea con la strategia e il profilo di investimenti della società. La roadmap delineerà obiettivi, azioni e risorse per creare un’economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050, sostenuta da una governance credibile. Gli obiettivi includono un impatto positivo sulla natura entro il 2027, il 52% di investimenti conformi alla tassonomia UE entro il 2032 e la neutralità carbonica entro il 2040. Venier ha dichiarato che questo Transition Plan offre un’ampia gamma di iniziative e metriche per supportare una transizione credibile verso il Net Zero entro il 2050.

Il piano si basa su scenari energetici a lungo termine legati alla domanda energetica italiana e prevede di estendere l’orizzonte temporale fino al 2050. Una valutazione dei rischi ha dimostrato la resilienza del modello multi-molecola di Snam, evidenziando che solo l’1% dei gasdotti è a rischio di sottoutilizzo fino al 2040. La posizione strategica dell’Italia favorisce la visione di Snam come operatore paneuropeo.

Gli investimenti per la rete saranno analizzati secondo costi e benefici e saranno soggetti a consultazione pubblica. La strategia climatica di Snam mira a raggiungere la neutralità carbonica per le emissioni scope 1 e 2 entro il 2040 e il Net Zero per tutte le emissioni entro il 2050. Già nel 2023, le emissioni di CO2 sono diminuite del 10% rispetto al 2022, con obiettivi di riduzione progressivi fino al 2027 e oltre. La riduzione delle emissioni di metano è un’altra priorità, con risultati già positivi.

In tema di biodiversità, Snam si prefigge di raggiungere la Zero Net Conversion quest’anno, con un impatto positivo entro il 2027 attraverso un ripristino della vegetazione e la definizione di politiche di gestione ambientale. Snam sta anche investendo in biometano, idrogeno, cattura e stoccaggio di carbonio, con un programma di investimenti di 26 miliardi di euro per il 2023-2032.

La finanza sostenibile è un elemento chiave della strategia, con un incremento previsto della quota dedicata. Il Piano prevede quindi un costante coinvolgimento degli stakeholder e una governance robusta, integrando la transizione energetica negli statuti aziendali.