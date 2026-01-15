Snam chiede proroga autorizzazione rigassificatore Piombino

Snam, la società dei gasdotti, ha avviato l’iter per la proroga dell’Autorizzazione unica che consente al rigassificatore di operare nel porto di Piombino. L’autorizzazione attualmente in vigore, della durata di tre anni, scadrà nel luglio 2026.

Da gennaio a ottobre del 2025, sono transitati da Piombino 3,5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto, con un aumento del 23,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, coprendo il 7,2% del consumo interno lordo. L’impianto di Piombino è strategico per la copertura del fabbisogno energetico del Paese. Dopo che l’ipotesi di spostare la nave di rigassificazione a Vado Ligure è stata accantonata, la ricerca di collocazioni alternative non ha avuto successo.

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e commissario governativo per il rigassificatore di Piombino, ha ribadito la sua opposizione a una proroga dell’autorizzazione.