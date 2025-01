SMOKER VERT EL: Sistema ENFC a Parete

Lo SMOKE OUT VERT EL di CAODURO® è un dispositivo innovativo per l’evacuazione naturale di fumo e calore, progettato per applicazioni a parete. La sua apertura avviene tramite un motore elettrico a bassa tensione, garantendo sicurezza ed efficienza. Il dispositivo ha un’anta singola con traverso centrale e apertura a vasistas.

I vantaggi del SMOKE OUT VERT EL includono la possibilità di sfruttare le facciate degli edifici per l’evacuazione del fumo, migliorando la visibilità e riducendo i rischi per gli occupanti e i soccorritori. Il design compatto consente un’integrazione armoniosa nell’estetica dell’edificio, senza compromettere l’aspetto esteriore. Inoltre, i motori elettrici semplificano la manutenzione, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Il dispositivo è conforme al regolamento EU/305/2011, marcato CE, ed è stato certificato secondo la norma UNI EN 12101-2 da un organismo accreditato.

Lo SMOKE OUT VERT EL è ideale per vari contesti: edifici industriali come officine e magazzini, centri commerciali ad alta affluenza, e strutture pubbliche come scuole e ospedali, dove la sicurezza è prioritaria. La manutenzione periodica è fondamentale per mantenere l’efficienza del sistema e si consiglia di seguire le procedure indicate dal produttore.

Con l’introduzione di questo dispositivo, CAODURO® dimostra il proprio impegno per soluzioni innovative per la sicurezza antincendio, combinando tecnologia avanzata e conformità alle normative. Lo SMOKE OUT VERT EL rappresenta un avanzamento significativo nel settore degli evacuatori naturali di fumo e calore, offrendo un prodotto di alta qualità e altamente efficiente.