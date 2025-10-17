Smettere di fumare migliora la salute cognitiva nel Regno Unito

Smettere di fumare può ridurre il declino cognitivo legato all’età. Questo è quanto emerso da uno studio condotto dall’University College London.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 9.436 persone di età superiore ai 40 anni provenienti da 12 paesi, confrontando i risultati dei test cognitivi tra chi ha smesso di fumare e chi ha continuato. I risultati hanno mostrato che i punteggi cognitivi delle persone che avevano smesso di fumare sono diminuiti molto meno rispetto a quelli di chi ha continuato, nei sei anni successivi alla cessazione. In particolare, la perdita di fluency verbale è diminuita di circa la metà, mentre il declino della memoria si è ridotto del 20%.

Dal momento che un rallentamento del declino cognitivo è collegato a un rischio inferiore di demenza, questi risultati contribuiscono a un numero crescente di evidenze che suggeriscono che smettere di fumare potrebbe rappresentare una strategia preventiva contro la malattia. È comunque necessario svolgere ulteriori studi per confermare questi dati.

Il dottor Mikaela Bloomberg, autore principale dello studio, ha affermato che è ben noto che smettere di fumare, anche in età avanzata, porta spesso a miglioramenti nella salute fisica e nel benessere. Risulta quindi che non è mai troppo tardi per smettere, anche per la salute cognitiva.