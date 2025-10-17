18.3 C
Smettere di fumare migliora la salute cognitiva nel Regno Unito

Smettere di fumare migliora la salute cognitiva nel Regno Unito

Smettere di fumare può ridurre il declino cognitivo legato all’età. Questo è quanto emerso da uno studio condotto dall’University College London.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 9.436 persone di età superiore ai 40 anni provenienti da 12 paesi, confrontando i risultati dei test cognitivi tra chi ha smesso di fumare e chi ha continuato. I risultati hanno mostrato che i punteggi cognitivi delle persone che avevano smesso di fumare sono diminuiti molto meno rispetto a quelli di chi ha continuato, nei sei anni successivi alla cessazione. In particolare, la perdita di fluency verbale è diminuita di circa la metà, mentre il declino della memoria si è ridotto del 20%.

Dal momento che un rallentamento del declino cognitivo è collegato a un rischio inferiore di demenza, questi risultati contribuiscono a un numero crescente di evidenze che suggeriscono che smettere di fumare potrebbe rappresentare una strategia preventiva contro la malattia. È comunque necessario svolgere ulteriori studi per confermare questi dati.

Il dottor Mikaela Bloomberg, autore principale dello studio, ha affermato che è ben noto che smettere di fumare, anche in età avanzata, porta spesso a miglioramenti nella salute fisica e nel benessere. Risulta quindi che non è mai troppo tardi per smettere, anche per la salute cognitiva.

