Smentita di Mew: “Da psicopatici! Non ho lasciato Amici per questa roba”

Sul ritiro di Mew e Matthew da Amici è stato detto di tutto, qualcuno ha ipotizzato che lui avesse voluto lasciare il talent per lo sconforto dopo i voti bassi e che lei l’avrebbe seguito, c’è poi chi ha detto che i due avrebbero voluto vivere in libertà il loro amore. Investigatore social si è spinto oltre e oggi sul suo profilo ha pubblicato delle storie che hanno portato alla reazione di Mew, che su Twitter ha fatto una smentita.

La smentita di Mew: “Da pazzi pensare queste cose”.

Sull’account Twitter è arrivata la smentita di Mew, che ha spiegato come mai ha cancellato un commento di Investigatore social: “Ho eliminato il suo commento perché arrivare a pensare che due giovani lascino un’opportunità come quella che ti da Amici per avere la ‘libertà di chi***re’ è da pazzi psicopatici“.

Mew e il rapporto con Matthew.

Non solo la spiegazione sul perché ha deciso di lasciare Amici e le rivelazioni fatte sulla depressione, Mew in un video ha anche parlato di Matthew. La giovane cantante ha smentito anche chi parlava di una presunta gravidanza: “Tra noi le cose vanno bene. Conoscere Matthew è stato bellissimo, mi ha aiutata, l’amore che abbiamo è qualcosa di vero e mi travolge. Non sono incinta, ma è travolgente. detto cioò la salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai cari. Questo mio messaggio è per dire abbiate il coraggio di dire tutto, anche il male, di non pensare che i vostri dolori siano condanne perché è importante. Pensiamo che si può avere un periodo non facile, si può crollare, ma parlarne e sfogarsi è giusto e serve. Non esiste solo l’ambizione, prendo questi i miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi passo dopo passo“.