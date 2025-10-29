SMAU Milano: Innovazione e Startup al Centro del Futuro

Il 5 e 6 novembre SMAU torna a Milano per un’edizione dedicata all’innovazione in Italia. Durante le due giornate, si avrà l’opportunità di scoprire come vengono reinventati processi, prodotti e servizi, oltre a poter interagire con startup e grandi imprese. Saranno organizzati 16 Live Show per sessioni di confronto e 50 workshop formativi condotti da esperti, trattando temi come l’Intelligenza Artificiale, la sostenibilità, la finanza innovativa, il marketing e le competenze del futuro.

Tra i temi affrontati, si discuterà del mismatch di competenze che coinvolge il mondo del lavoro, analizzando opportunità sia per i giovani sia per le aziende in cerca di talenti. Si esplorerà anche come l’Intelligenza Artificiale stia influenzando vari settori, evidenziando il suo impatto nella Ricerca & Sviluppo e nell’ottimizzazione delle attività aziendali.

SMAU ospiterà 180 startup, provenienti da 11 regioni italiane e supportate anche da importanti fondazioni e progetti di innovazione, coinvolgendo città come Cagliari, Napoli e Torino. Gli operatori internazionali parteciperanno attraverso una collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, portando aziende, investitori e acceleratori da oltre 25 paesi.

Le grandi aziende vivranno momenti di confronto con le startup per affrontare temi di energia, salute digitale, mobilità e cybersecurity. Durante l’evento, verranno premiate le realtà vincitrici del Premio Innovazione SMAU, che celebra chi ha saputo investire nel cambiamento con progetti concreti e di valore. Per ulteriori dettagli sui programmi e sugli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale di SMAU.