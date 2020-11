Pubblicata nel 1995, Bullet with Butterfly Wings resta uno dei capolavori indiscussi degli Smashing Pumpkins. Ecco cosa sapere sul brano.

Bullet with Butterfly Wings è uno dei brani contenuti nell’album Mellon Collie and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins. Una delle canzoni più ricche di significato, conosciute ed apprezzate dai fan, sin dal lontano 1995, anno in cui fu pubblicata.

Il testo parla della difficoltà del frontman Billy Corgan di far fronte alla crescente popolarità che stava sperimentando e di come le persone lo cercassero, solo per tornaconto personale. “Il mondo è un vampiro, mandato per dissanguare, distruttori segreti, esponetevi alle fiamme e cosa ottengo per il mio dolore?”, frase di apertura del brano che sintetizza perfettamente il concetto.

Bullet with Butterfly Wings, una canzone piena di dolore

Il cantante Billy Corgan ha scritto Bullet with Butterfly Wings parlando del dolore derivante dall’essere una rock star. Il testo è eccezionalmente drammatico e il frontman degli Smashing Pumpkins infonde, in esso la difficoltà di far parte del mondo della musica.

Il video di Bullet with Butterfly Wings:

Questo è stato il primo singolo dell’album Mellon Collie And The Infinite Sadness del 1995 e il secondo più grande successo americano degli Smashing Pumpkins. La canzone ha vinto un Grammy per la migliore performance hard rock. L’anno successivo, hanno vinto lo stesso premio per The End Is The Beginning Is The End.

Nel video, Corgan ha ancora i capelli. Tuttavia, quando è stato rilasciato, si era già tagliato tutta la chioma. Da allora, Billy si è mostrato sempre calvo. La clip mostra un folto gruppo di minatori di diamanti, completamente sporchi, che lavorano mentre la band suona. Scendono gradualmente nella fossa dove stanno suonando gli Smashing Pumpkins, formando una specie di mosh pit.

Billy Corgan ha lavorato al video con Samuel Bayer, le cui straordinarie immagini sono esposte nei video di Zombie dei Cranberries e No Rain dei Blind Melon. Bayer ha ideato il concetto, che si basa sulle foto che Sebastião Salgado ha scattato ai lavoratori brasiliani.

Smashing Pumpkins, cosa leggere nel testo di Bullet with Butterfly Wings?

Facendo luce su cosa leggere nei testi, Corgan una volta disse:

“Se le persone fossero interessate alla mia storia personale e sapessero ogni cosa che è accaduta anche a me nella mia infanzia, penso che mi guarderebbero in modo diverso perché io sono cresciuto in una famiglia che mi ha fatto fallire“.

Al tempo, il frontman del gruppo si espresse anche sull’album che conteneva il brano, affermando quanto segue, già dal lontano 1995.

“Lo strano nichilismo che permea Mellon Collie è estremamente rilevante per quello che sta succedendo in questo momento. Così tanti ragazzi sono intelligenti e articolati, ma non sanno cosa fare di se stessi”, disse Corgan dell’album.

Corgan, infatti, affermò che la canzone parla della rabbia e della sensazione di non avere nessuno di cui fidarsi che rappresentano un riflesso dei giovani, in particolare e della società in generale.

Una volta ha anche detto che questa canzone era una forte rappresentazione personale di come si sentiva in quel momento, in particolare riguardo alla sua crescente fama. “Il mondo è un vampiro“, si legge nel testo: in pratica, significa che sente che tutti vogliono attaccarsi a lui ed estrapolargli qualcosa.