Smascherato un Raggiro di Attestazioni Fittizie per Permessi di Soggiorno

Tre persone sono state arrestate e quattro sono state perquisite nell’ambito di un’operazione condotta dal Commissariato di P.S. Viminale di Roma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha rivelato un sistema di false attestazioni riguardanti il riconoscimento fittizio di vincoli di paternità.

L’operazione ha svelato un complesso schema criminale gestito da un individuo di origine sinti, attivo in un campo nomadi nella zona dell’Arco di Travertino. Il soggetto reclutava cittadini italiani offrendo in cambio vantaggi, come sigarette e pasti gratuiti, per ottenere false attestazioni di paternità a favore di minori nati da donne in situazioni di marginalità.

I padri naturali dei minori erano coinvolti nel sistema, pagando un intermediario per ottenere favori dai padri italiani. In alcuni casi si sono utilizzati metodi intimidatori per mantenere il silenzio dei coinvolti. Un padre, dopo essersi pentito, ha deciso di collaborare con la polizia, mentre un altro è stato minacciato per aver manifestato l’intenzione di ritirare la sua denuncia, dopo aver versato 3000 euro all’intermediario.

L’obiettivo del disegno criminoso era legittimare i minori nati da donne di origini extracomunitarie, permettendo di ottenere anche i permessi di soggiorno per queste ultime. In un caso, era previsto un battesimo per uno dei minori con il padre putativo, poi annullato a seguito delle indagini. Le indagini sono ancora in fase preliminare, quindi gli indagati devono essere considerati innocenti fino a una sentenza definitiva.