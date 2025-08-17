Smartwatch Uomo Donna Bluetooth Waterproof 1.95″ Pedometro 112 Modi

🔥 Offerta Amazon

Smartwatch Men Women Bluetooth Calls Smart Watch with LCD Display 1.95 Inches Pedometer/Sleep/Heart Rate Monitor, Waterproof IP68 112 Fitness Modes, Fitness Tracker for Android iOS

Descrizione del prodotto

Scopri il nuovo smartwatch per uomini e donne, un compagno versatile per la tua vita quotidiana! Grazie al Bluetooth 5.3, potrai effettuare e ricevere chiamate in modo rapido e stabile, con una qualità audio superiore e ampia copertura per una comunicazione senza interruzioni. Inoltre, riceverai notifiche per i tuoi social media preferiti come Facebook, WhatsApp e Instagram.

Display e Personalizzazione

Il nostro smartwatch è dotato di un ampio display LCD da 1.95 pollici, che offre una visualizzazione chiara e dettagliata con una risoluzione di 320×386. Grazie all’app “Gloryfit”, avrai accesso a oltre 200 stili di quadrante tra cui scegliere, potendo anche personalizzare il tuo quadrante caricando immagini personali.

Funzionalità Sportive e Impermeabilità

Con più di 110 modalità sportive, questo orologio è perfetto per ogni attività: dalla corsa al nuoto, dal ciclismo allo yoga. Inoltre, la classificazione IP68 garantisce la massima resistenza all’acqua, così non dovrai preoccuparti di pioggia leggera o lavaggi delle mani.

Monitoraggio della Salute

Monitora la tua salute 24 ore su 24 con un sensore ottico di alta qualità che gestisce in modo autonomo il tracciamento della saturazione di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca. Il dispositivo analizza anche il tuo sonno, offrendoti informazioni preziose per migliorare il tuo benessere.

Funzionalità Aggiuntive

In aggiunta, il tuo smartwatch è un centro di controllo multifunzione: ascolta la musica, ricevi promemoria per non rimanere sedentario, controlla la fotocamera del tuo smartphone e molto altro! Grazie alla batteria da 300mAh, potrai godere di un’autonomia di 5-7 giorni, evitando di ricaricare frequentemente mentre sei in movimento.

