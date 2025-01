Smartwatch Unisex 1.96″ con Chiamate, 112 Modalità Sportive, Impermeabile IP68 e Fitness Tracker per iOS e Android

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



1 Schermo Grande da 1.96″

2 Quadranti Personalizzati

Touchscreen HD da 1,96″ e 500+ Quadranti Personalizzati: Lo smartwatch è dotato di un colori full touch screen HD da 1,96″ con una risoluzione di 320*380, fornirti un’esperienza visiva delicata e ad alta definizione, Con 4 livelli di luminosità regolabile, per visualizzare facilmente e chiaramente i dati di tempo e sport anche al sole. Lo smartwatch donna ci sono più di 500 quadranti tra cui scegliere nell’app GloryFit, e si può anche selezionare la foto preferita come quadrante dello.

112+ Modalità Sportive e Impermeabile I68: Questo orologio smartwatch donna ha 112+ modalità di allenamento, che coprono quasi tutti i diversi tipi di esercizio, tra cui corsa, yoga, calcio, ciclismo, ecc, tracciando con precisione i tuoi passi, il tempo, la distanza e le calorie bruciate, oltre ad altre metriche quotidiane. Questo orologio smartwatch uomo ha anche un grado di resistenza all’acqua IP68. Non devi preoccuparti che il sudore o la pioggia danneggino il tuo watch.

Chiamate Bluetooth e Notifiche Intelligenti: Una volta connesso tramite Bluetooth, con il microfono integrato e l’altoparlante ad alta fedeltà, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate direttamente sull’smartwatch uomo, rispondere alle chiamate, sincronizzare i contatti e visualizzare i registri delle chiamate. Lo ‘orologio smartwatch vibra anche per avvisarvi della ricezione di SMS e messaggi dalle app (Facebook, WhatsApp, Ins, Twitter, ecc).

Monitoraggio Completo Della Salute: lo smart watch è dotato di un sensore ottico integrato ad alte prestazioni in grado di monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore al giorno, di notte monitorare lo stato del sonno (sonno profondo, sonno leggero, veglia) e fornirti un’analisi della qualità del sonno. Fornisce un’analisi completa della qualità del sonno, aiutandoti a regolare il tuo stile di vita e renderti più sano.

Diverse Funzioni e Lunga Durata Della Batteria: Questo smart watch donna uomo include funzioni più pratiche, Avere lettore musicale, promemoria di sedentarietà, controllo della fotocamera, sveglia, cronometro, timer, previsioni del tempo, e altro. Orologio smartwatch Sportivo supporta molte lingue, come inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, ecc. La batteria ad alta capacità da 310mAh e il basso consumo energetico garantiscono fino a 7 giorni di uso continuo e fino a 20 giorni in modalità standby.