Smartwatch Unisex 1.91” – Orologio Smart con Chiamate, Fitness Tracker e 110+ Modalità Sportive IP68

Schermo Tattile HD da 1,91″ e Quadrante Personalizzato: Questo smartwatch uomo è dotato di uno schermo touch HD da 1,91 pollici, ricoperto da un rivestimento anti-impronte, l’elevato rapporto schermo-corpo, che migliora notevolmente la qualità dei colori e la risposta al tocco. Inoltre, attraverso l’applicazione ‘GloryFit’, lo smartwatch offre 200 stili di quadranti opzionali e ti permette di caricare foto secondo il tuo colore e stile per una personalizzazione personale.

Chiamate Bluetooth e Notifiche di Messaggi: Questo smartwatch donna è dotato di un chip Bluetooth 5.3, di un microfono integrato e di altoparlanti ad alta fedeltà. Dopo aver collegato il telefono cellulare tramite Bluetooth, permette di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Una volta collegato al telefono tramite l’app GloryFit, potrete ricevere notifiche di messaggi direttamente sullo smartwatch, inclusi SMS, WhatsApp, Facebook e altri messaggi da applicazioni.

110+ Modalità Sportive e Impermeabilità IP68: Orologio fitness offre oltre 110+ modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, calcio e altro ancora, per soddisfare le diverse esigenze sportive. Fitness Tracker il sensore di movimento integrato ad alte prestazioni monitora, tracciando con precisione i tuoi di vari dati in tempo reale come calorie, distanza e passi. L’orologio sportivo ha un grado di impermeabilità IP68, puoi goderti le attività sportive anche sotto la pioggia o quando sudi.

Monitoraggio della Salute e del Sonno: Questo smartwatch donna è equipaggiato con algoritmi intelligenti e sensori ottici ad alta precisione, che permettono un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e SpO2, 24 ore su 24, nonché dello stato del sonno (sonno profondo, sonno leggero, REM) in tempo reale. L’uso dell’app ‘GloryFit’ ti permette di accedere facilmente a analisi dettagliate dei dati sul battito cardiaco e lo stato del sonno, aiutandoti a comprendere meglio la tua salute.

Durata della Batteria e Funzioni Multiple: Lo smartwatch uomo è dotato di una batteria ad alta capacità da 300 mAh. Il orologiosi carica completamente in soli 2 ore, fornendo fino a 7 giorni di funzionamento o fino a 30 giorni di attesa in standby. Questo orologio donna ha molte funzioni pratiche, come monitoraggio dei cicli femminili, sveglia, timer, cronometro, previsioni del tempo, , promemoria sedentario, trova telefono, ecc. È compatibile con Android 9.0 o iOS 9.0 e versioni successive.