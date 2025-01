Smartwatch Multifunzione Impermeabile per Uomo e Donna con Chiamate, Monitoraggio Fitness e 113 Modalità Sportive

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 99,99€ - 29,99€

(as of Jan 15, 2025 07:10:33 UTC – Details)







Chiamata Bluetooth 5.3 e Notifica del Messaggio : Lo smartwatch uomo con funzione telefono adotta la versione Bluetooth 5.3, la connessione è più veloce e più stabile. Una volta che lo orologio smartwatch donna è collegato con successo al telefono cellulare tramite Bluetooth, è possibile effettuare chiamate, rispondere e rifiutare le chiamate direttamente dallo orologio smartwatch uomo. c’è una funzione di notifica intelligente che può ricordarti SMS, WhatsApp, Facebook o altri messaggi APP.

Display a Colori TFT da 1,96 Pollici : Questo orologio smartwatch sportivo utilizza un ampio display touchscreen da 1,96 pollici, con una risoluzione dello schermo di 320*386, possono fornire un eccellente qualità delle immagini ad alta definizione. Con 4 livelli di luminosità, è anche possibile regolare la luminosità, ed è molto adatto per attività sportive all aperto. L orologio è progettato con 4 quadranti e supporta anche quadranti personalizzati per mostrare il tuo stile personale.

113 Modalità Sport e Impermeabile IP68 : Questo orologio uomo è progettato per chi ama lo sport. Judneer smart watch ha 113 modalità sportive tra cui fitness camminata, salto con la corda, ciclismo, basket e così via. L orologio registrerà i tuoi dati sportivi, la durata, la frequenza cardiaca, i passi, le calorie e altri in tempo reale. Resistente all acqua fino a 5m, puoi indossare smart watch quando nuoti, fai il bagno e ti lavi le mani senza preoccupazioni.

Cardiofrequenzimetro e Monitor del Sonno : Questo smart watch monitora la frequenza cardiaca e le ore di sonno, i sensori di movimento ad alte prestazioni monitorano la frequenza cardiaca, lo stato del sonno, sonno profondo, sonno superficiale, sonno sveglio, rilevano automaticamente la frequenza cardiaca e forniscono un analisi completa della qualità del sonno per aiutarti a creare uno stile di vita più sano. Puoi visualizzare un riepilogo delle tue statistiche nell app GloryFit.

Diverse funzioni e lunga durata della batteria : Questo smartwatch Android hanno molte funzioni pratiche nella nostra vita quotidiana, come previsioni del tempo, sveglia, timer, cronometro, controllo della musica, controllo della fotocamera, promemoria sedentario, monitoraggio dei cicli femminili, trova telefono, ecc. L’orologio contapassi è la batteria ad alta capacità da 300 mAh e il basso consumo energetico garantiscono fino a 7 giorni di uso continuo e fino a 30 giorni in modalità standby.