Smartwatch HD Uomo e Donna, 1.96″ con Chiamate, Monitoraggio Sportivo e Fitness IP68 per Android e iOS

L’ultimo smartwatch Bluetooth per uomo e donna utilizza un touch screen ad alta definizione da 1,96 pollici per offrire un’esperienza visiva ad alta definizione su grande schermo. Lo smartwatch è dotato di funzioni di promemoria di chiamate e messaggi Bluetooth, che consentono di rispondere/effettuare chiamate in modo flessibile e ricevere notifiche tempestive di ciascun messaggio. Allo stesso tempo, l’orologio può monitorare i vari indicatori di salute fisica in tempo reale 24 ore al giorno per aiutarti a comprendere appieno le tue condizioni fisiche. L’orologio ha più di 113 modalità sportive indoor e outdoor, che coprono quasi tutte le scene sportive. L’orologio Bluetooth utilizza un nanorivestimento impermeabile IP68 sia all’interno che all’esterno, che lo rende resistente al sudore e alla pioggia. L’orologio offre una varietà di quadranti personalizzati e puoi modificare il quadrante con la tua foto preferita in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, può anche fornire sveglia quotidiana, musica, previsioni del tempo, fotografia con telecomando e altre funzioni pratiche per migliorare l’efficienza, la vita o la qualità del lavoro, rendendo tutto più conveniente.

Notifica di chiamate e messaggi Bluetooth: Questo smartwatch uomo può essere collegato al tuo telefono cellulare tramite Bluetooth. Puoi rispondere ed effettuare chiamate sull’orologio sempre e ovunque e visualizzare i registri delle chiamate. L’orologio è dotato di microfono integrato e altoparlante ad alta fedeltà per garantire una qualità della chiamata chiara. Inoltre, puoi anche ricevere messaggi da Whatsapp, Facebook, SMS, Twitter, Instagram o altre APP tramite questo smart watch.

Touchscreen ad altissima definizione da 1,96 pollici e quadrante fai-da-te: Questo orologio smartwatch sportivo è dotato di uno schermo touch screen TFT completo da 1,96 pollici ad alta risoluzione, che ha un campo visivo più ampio, una visualizzazione delle immagini più chiara e uno schermo migliorato resistenza all’usura. L’orologio ha 4 livelli di regolazione della luminosità per garantire una chiara visibilità alla luce del sole. Questo smartwatch offre più di 200 quadranti online e puoi importare foto nell’orologio per adattarle perfettamente al tuo stile, offrendoti un’esperienza più soddisfacente.

Sistema completo di monitoraggio della salute 24 ore su 24: Lo orologio intelligente è dotato di sensori di tracciamento ottico per monitorare accuratamente il sonno, la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna 24 ore al giorno e registrare lo stato di salute fisica e la qualità del sonno. Consentire agli utenti di comprendere meglio e migliorare la propria salute fisica in modo tempestivo. Ha anche una funzione di promemoria del ciclo mestruale, che lo rende un perfetto compagno di salute per le donne.

113+Modalità sportive e impermeabilità IP68: Questo orologio fitness ha più di 113 modalità sportive, che coprono quasi tutti gli sport, tra cui corsa, yoga, calcio, ciclismo, alpinismo, ecc. Questo orologio contapassi può monitorare i dati della tua attività come distanza, velocità, calorie bruciate e frequenza cardiaca, consentendoti di monitorare lo stato dell’allenamento in tempo reale, perfetto per gli appassionati di sport. È anche resistente all’acqua e al sudore IP68, quindi può essere utilizzato anche sotto la pioggia e quando si suda durante un intenso esercizio fisico.

Eccellente durata della batteria e compatibilità del dispositivo: Lo orologio smartwatch donna è dotato di una batteria Seiko ad alte prestazioni, che può raggiungere un lungo tempo di standby di 30 giorni. Utilizzando la tecnologia di ricarica rapida magnetica, 2 ore di ricarica possono fornire 7 giorni di utilizzo quotidiano senza ricariche frequenti. È un compagno ideale per viaggi di lavoro e vacanze. Questo orologio sportivo è compatibile con tutti i telefoni cellulari abilitati Bluetooth, il che è molto comodo e non è necessario preoccuparsi di problemi di compatibilità.

Funzioni più pratiche: Lo orologio smartwatch uomo ha anche funzioni pratiche come il controllo del posizionamento del telefono cellulare/orologio, l’assistente vocale, la fotografia a distanza, le previsioni del tempo, il promemoria sedentario, la sveglia, il cronometro, ecc. Rendi la tua vita più semplice ed efficiente.

HOIFA – il tuo migliore amico nella vita intelligente: HOIFA si impegna a fornire prodotti eccellenti e a fornire un servizio post-vendita di alta qualità. Ti forniremo una garanzia del prodotto di 24 mesi. In caso di domande durante l’uso, non esitate a contattarci e il nostro personale di assistenza clienti professionale farà del suo meglio per risolverlo entro 24 ore. Apprezziamo la tua esperienza di acquisto e HOIFA è qui per servirti!